Федотов: туркам должны были ставить пенальти, но не надо говорить, что в РПЛ судят лучше

Судья Игорь Федотов оценил эпизод, произошедший в концовке первого тайма матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 между сборными Турции и Италии. Мяч попал в руку защитнику турецкой команды, когда тот находился в своей штрафной, но арбитры не стали назначать пенальти.



«Арбитр должен был назначать 11-метровый в ворота Турции на 44-й минуте матча. Рука находилась в неестественном положении, она отставлена в сторону. Это ненормально. Но это проблема VAR, они должны были звать главного арбитра посмотреть эпизод. По новым, старым трактовкам – это пенальти. Но не надо говорить, что РПЛ судят лучше: это всего лишь отдельный матч чемпионата Европы», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.