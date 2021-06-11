Федотов: туркам должны были ставить пенальти, но не надо говорить, что в РПЛ судят лучше
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Судья Игорь Федотов оценил эпизод, произошедший в концовке первого тайма матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 между сборными Турции и Италии. Мяч попал в руку защитнику турецкой команды, когда тот находился в своей штрафной, но арбитры не стали назначать пенальти.
«Арбитр должен был назначать 11-метровый в ворота Турции на 44-й минуте матча. Рука находилась в неестественном положении, она отставлена в сторону. Это ненормально. Но это проблема VAR, они должны были звать главного арбитра посмотреть эпизод. По новым, старым трактовкам – это пенальти. Но не надо говорить, что РПЛ судят лучше: это всего лишь отдельный матч чемпионата Европы», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
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