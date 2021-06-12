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«Аталанта» возьмёт в аренду двух болгарских игроков

«Аталанта» возьмёт в аренду двух болгарских игроков
Кирилл Горбачинский
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Игроки софийского ЦСКА Мартин Смоленски и Валентин Антов перейдут в «Аталанту» на правах аренды. Об этом сообщает в «Твиттере» болгарский журналист Методи Шуманов. По информации источника, соглашение будет рассчитано на один год.

18-летний Смоленски может сыграть в центре или на флангах полузащиты. В прошлом сезоне он провёл 10 матчей за софийский ЦСКА во всех турнирах.

20-летний Антов – центральный защитник, может также сыграть опорного полузащитника. В прошлом сезоне он отыграл пять матчей в Серии А, выступая в аренде за «Болонью».

В завершившемся сезоне чемпионата Италии «Аталанта» с 78 очками заняла третье место в турнирной таблице и обеспечила себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон.

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