Инсинье: Манчини велел игрокам сборной Италии сохранять спокойствие в матче с Турцией

Нападающий «Наполи» и сборной Италии Лоренцо Инсинье прокомментировал победу в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с Турцией (3:0).
«Это было захватывающе, ведь мы играли перед своими болельщиками. Италия выдала медленный старт, но мы сумели реабилитироваться и забить три гола во втором тайме. Когда арбитр не поставил пенальти за игру турецкого защитника рукой, Манчини велел нам сохранять спокойствие. Он сказал, что такое может случиться, и призвал нас сосредоточиться на игре. Мы сделали это и достигли своей цели.
Что касается моего гола, я всегда стараюсь быть доступным для команды и создавать опасные моменты. Однако победа — это самое важное. Если я забиваю, это ещё лучше. Это был особенный вечер. В течении полутора лет мы играли при пустых трибунах, и было здорово вновь увидеть болельщиков на стадионе. Будем надеяться, что это лишь отправная точка», — приводит слова Инсинье Rai Sport.
- 12 июня 2021
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