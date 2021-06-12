Гарет Бэйл — о матче со Швейцарией: тяжело играть в такую жару

Капитан и нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл подвёл итоги матча со сборной Швейцарии (1:1).

«Мы очень много работали. Тяжело играть в такую ​​жару, но я горжусь ребятами. После матча мы сказали, что должны использовать эту игру как трамплин. Теперь нам нужно восстановиться и готовиться к следующему матчу.



Обе команды пытались играть в футбол. Игра получилась слегка напряжённой, но это неплохой результат, относимся к нему положительно. Хотели выиграть, у нас были шансы, но мы сыграли вничью. Когда проигрываешь 0:1, команда может посыпаться. Но мы, как всегда, показали упорство и характер», — приводит слова Бэйла пресс-служба УЕФА.

12 июня состоялся матч сборных Уэльса и Швейцарии. Он завершился ничейным исходом – 1:1. Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 прошла на стадионе «Олимпийский» в Баку (Азербайджан).