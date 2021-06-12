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Швейцария и Уэльс сыграли вничью на Евро-2020

Швейцария и Уэльс сыграли вничью на Евро-2020
Сергей Сорокин
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12 июня состоялся матч сборных Уэльса и Швейцарии. Он завершился ничейным исходом – 1:1. Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 прошла на стадионе «Олимпийский» в Баку (Азербайджан). Матч обслуживала бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Турпеном. Помогали ему ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — серб Срджан Йованович.

В первом тайме команды так и не смогли отличиться. А на 49-й минуте нападающий сборной Швейцарии Брил Эмболо после передачи полузащитника Шердана Шакири выиграл борьбу и открыл счёт. На 74-й минуте форвард Уэльса Киффер Мур воспользовался передачей полузащитника Джозеффа Моррелла и отыграл отставание.

Календарь Чемпионата Европы по футболу 2020

В группе А с тремя очками лидирует сборная Италии, которая в первом туре переиграла Турцию (3:0). Сборные Швейцарии и Уэльса делят второе место – в их активе по одному очку. Замыкает квартет национальная команда Турции (0).

ЧЕ-2020 - финальный раунд. Группа A. 1-й тур
12 июня 2021, суббота. 16:00 МСК
Уэльс
Окончен
1 : 1
Швейцария
0:1 Эмболо – 49'   1:1 Мур – 74'
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