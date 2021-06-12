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Игроки сборной Дании унесли с поля потерявшего сознание Эриксена

Игроки сборной Дании унесли с поля потерявшего сознание Эриксена
Алексей Ласнов
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Полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена, потерявшего сознание на поле во время матча Дания — Финляндия, унесли с поля.

Эриксена несли игроки сборной Дании за ширмой. До этого врачи оказывали помощь игроку прямо на поле.

Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходит на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором. Помогают ему ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — швейцарец Сандро Шерер.

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