Дания выступила с заявлением о состоянии Кристиана Эриксена

Дания выступила с заявлением о полузащитнике сборной Кристиане Эриксене после инцидента в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Финляндией.



«Кристиан Эриксен в сознании, врачи в больнице продолжают работу с ним», — приводит заявление датчан журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».



Эриксен потерял сознание, когда его партнёр вбрасывал мяч из аута. На поле экстренно вышли врачи, которые стали реанимировать футболиста. Более чем через 10 минут его унесли с поля в сопровождении игроков датской сборной.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

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