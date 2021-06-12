Игроки сборной Финляндии встретили аплодисментами датчан, вернувшихся на поле

Футболисты сборных Дании и Финляндии поприветствовали друг друга перед возобновлением матча 1-го тура группового этапа Евро.

Финские игроки встретили аплодисментами датчан, вернувшихся на поле. Датчане поаплодировали в ответ. Фото доступно в «твиттере» Goal.

Напомним, в конце первого тайма полузащитник датской команды Кристиан Эриксен потерял сознание, когда его партнёр вбрасывал мяч из аута. На поле экстренно вышли врачи, которые стали реанимировать футболиста. Некоторое время ему делали непрямой массаж сердца. Более чем через 10 минут его унесли с поля в сопровождении игроков датской сборной. По последней информации, Эриксен находится в сознании и может говорить. Прерванный матч Дании и Финляндии возобновился, поскольку футболисты согласились доиграть встречу.