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Мостовой: Россия и Бельгия обыграют финнов. Но их матч с Данией нельзя было продолжать

Мостовой: Россия и Бельгия обыграют финнов. Но их матч с Данией нельзя было продолжать
Максим Пахомов
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Экс-полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о ситуации сборной России в группе В на чемпионате Европы-2020.

«Печаль в том, что в очередной раз нас обыграла сильная команда. Но финнов мы можем обыграть и с датчанами сыграть вничью – и выйти из группы.

Нельзя было сегодня продолжать матч Дании и Финляндии. Состояние у ребят было ужасное. Они начали через час, а половина думала, что там парень трупом лежит.

Они во многом поэтому и проиграли, у меня бы на их месте всё тряслось, я бы думал не об игре. А финны воспользовались моментом. Дания в первом тайме их переигрывала полностью. Но это их единственные три очка, мы и Бельгия обыграем финнов», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Расписание матчей сборной России на Евро-2020

Следующий матч сборная России проведёт 16 июня с Финляндией. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге и начнётся в 16:00 мск.

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