Мостовой: Россия и Бельгия обыграют финнов. Но их матч с Данией нельзя было продолжать

Экс-полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о ситуации сборной России в группе В на чемпионате Европы-2020.



«Печаль в том, что в очередной раз нас обыграла сильная команда. Но финнов мы можем обыграть и с датчанами сыграть вничью – и выйти из группы.



Нельзя было сегодня продолжать матч Дании и Финляндии. Состояние у ребят было ужасное. Они начали через час, а половина думала, что там парень трупом лежит.



Они во многом поэтому и проиграли, у меня бы на их месте всё тряслось, я бы думал не об игре. А финны воспользовались моментом. Дания в первом тайме их переигрывала полностью. Но это их единственные три очка, мы и Бельгия обыграем финнов», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Следующий матч сборная России проведёт 16 июня с Финляндией. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге и начнётся в 16:00 мск.