Фанаты с помощью самолёта дали совет главному тренеру Нидерландов перед игрой с Украиной

Болельщики сборной Нидерландов при помощи самолёта с запущенным текстовым баннером на тренировке дали совет главному тренеру национальной команды Франку Де Буру перед встречей чемпионата Европы – 2020 со сборной Украины. Об этом информирует AP News.

«Франк, только 4-3-3», — сообщалось на баннере.

«Спасибо за совет, но мы останемся с 3-5-2», — отшутился Де Бур на пресс-конференции.

Матч группы C между сборными Нидерландов и Украины закроет программу игрового дня воскресенья, 13 июня. Напомним, что встреча пройдёт в Амстердаме (Нидерланды) на стадионе «Йохан Круифф Арена». Начало – 22:00 мск, трансляция – «Первый канал». В группе C помимо Нидерландов и Украины выступят Австрия и Северная Македония.