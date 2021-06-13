Фанаты с помощью самолёта дали совет главному тренеру Нидерландов перед игрой с Украиной
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Болельщики сборной Нидерландов при помощи самолёта с запущенным текстовым баннером на тренировке дали совет главному тренеру национальной команды Франку Де Буру перед встречей чемпионата Европы – 2020 со сборной Украины. Об этом информирует AP News.
«Франк, только 4-3-3», — сообщалось на баннере.
«Спасибо за совет, но мы останемся с 3-5-2», — отшутился Де Бур на пресс-конференции.
Матч группы C между сборными Нидерландов и Украины закроет программу игрового дня воскресенья, 13 июня. Напомним, что встреча пройдёт в Амстердаме (Нидерланды) на стадионе «Йохан Круифф Арена». Начало – 22:00 мск, трансляция – «Первый канал». В группе C помимо Нидерландов и Украины выступят Австрия и Северная Македония.
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