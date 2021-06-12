Капитан сборной Нидерландов: мы не преклоним колени на чемпионате Европы

Полузащитник «ПСЖ» и капитан сборной Нидерландов Жоржиньо Вейналдум заявил, что национальная команда не будет вставать на колено перед матчами Евро-2020. Он подтвердил, что вопрос был принят на общем собрании футболистов.
«Мы решили этого не делать. Во-первых, потому, что мы не делали этого в предыдущих международных матчах, и также потому, что мы уже довольно много делаем для борьбы с расизмом, в том числе со сборной Нидерландов.
Многие игроки никогда этого не делали. Футболисты, которые играют в Англии, — да, а остальные — нет. Мы не говорим, что делаем достаточно. Так вообще нельзя говорить до тех пор, пока расизм не исчезнет. Но мы не преклоним колени», — цитирует Вейналдума De Telegraaf.
Сборная Нидерландов на Евро сыграет со сборными Украины (13 июня), Австрии (17 июня) и Северной Македонии (21 июня).
- 12 июня 2021
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