Руй Патрисиу близок к переходу в «Рому»

Португальский голкипер Руй Патрисиу в летнее трансферное окно перейдёт в итальянскую «Рому». Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, римляне предложили «Вулверхэмптону» за вратаря € 7 млн. Английский клуб просит € 10 млн, однако «Рома» собирается закрыть сделку с помощью бонусов. Сообщается, что для 33-летнего голкипера уже готов трёхлетний контракт.
Патрисиу выступает за «Вулверхэмптон» с 2018 года. Он перешёл в стан «волков» из лиссабонского «Спортинга», за который играл с начала карьеры (с 2006 года). В завершившемся сезоне чемпионата Англии голкипер провёл 37 матчей, пропустил 51 гол и получил одну жёлтую карточку.
Контракт Патрисиу с английским клубом действует до лета 2022 года, портал Transfermarkt оценивает игрока в € 10 млн.
- 13 июня 2021
-
05:56
-
05:43
-
05:23
-
04:58
-
04:35
-
04:20
-
03:52
-
03:21
-
02:56
-
02:40
-
02:39
-
02:24
-
02:18
-
02:15
-
02:04
-
01:58
-
01:42
-
01:36
-
01:32
-
01:21
-
01:18
-
01:13
-
01:13
-
01:06
-
01:00
-
01:00
-
00:56
-
00:54
-
00:52
-
00:51
-
00:48
-
00:48
-
00:47
-
00:45
-
00:43