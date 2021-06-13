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Руй Патрисиу близок к переходу в «Рому»

Руй Патрисиу близок к переходу в «Рому»
Кирилл Горбачинский
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Португальский голкипер Руй Патрисиу в летнее трансферное окно перейдёт в итальянскую «Рому». Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, римляне предложили «Вулверхэмптону» за вратаря € 7 млн. Английский клуб просит € 10 млн, однако «Рома» собирается закрыть сделку с помощью бонусов. Сообщается, что для 33-летнего голкипера уже готов трёхлетний контракт.

Патрисиу выступает за «Вулверхэмптон» с 2018 года. Он перешёл в стан «волков» из лиссабонского «Спортинга», за который играл с начала карьеры (с 2006 года). В завершившемся сезоне чемпионата Англии голкипер провёл 37 матчей, пропустил 51 гол и получил одну жёлтую карточку.

Контракт Патрисиу с английским клубом действует до лета 2022 года, портал Transfermarkt оценивает игрока в € 10 млн.

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