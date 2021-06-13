Лебедев: если бы обыграли Бельгию, все бы орали, что Черчесову надо дать Героя России

Депутат Государственной думы Игорь Лебедев поделился впечатлениями от матча между сборными России и Бельгии (0:3).

«Критика игроков, конечно, по делу. Вчерашняя игра сборной России была одной из худших за последние несколько месяцев. Вот эти попытки главного тренера изначально соорудить иную схему игры, чем наигрывалась в последних матчах… Плюс абсолютно непонятные замены во втором тайме, когда нужно было усиливать нападение и идти вперёд. Сложилось ощущение, что с проигрышем уже все смирились, не хотели пропустить как можно больше.



Что касается оголтелой критики, то российский народ всегда впадает из крайности в крайность. Если бы сборная России вчера выиграла, то все бы орали, что надо присвоить Черчесову звание Героя России. Сборная проиграла — орут: Черчесова расстрелять. Народ не умеет относиться к проблемам объективно и спокойно. Я тоже вчера был недоволен результатом матча, на эмоциях в первые минуты после игры был готов растерзать всю команду. Но через две минуты приходит понимание того, что это сборная Бельгии. Какие у нас изначально были шансы? Да никаких: спасибо, что не 6:0. Давайте будем принимать решение после результатов нашей сборной на этом чемпионате. В том числе, возможно, и кадровые. Если Черчесов не оправдает надежд, возложенных на него, то, видимо, последуют кадровые изменения в тренерском штабе. Вплоть до главного тренера», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

В первом матче группового этапа Евро-2020 сборная России уступила Бельгии со счётом 3:0. За «красных дьяволов» в этой встрече забил защитник Тома Мёнье, а нападающий бельгийцев Ромелу Лукаку оформил дубль. Сборная России сыграет на турнире с командами Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).