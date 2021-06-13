Появилось видео, как во Львове болеют против России на Евро-2020

В матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 сборная России проиграла сборной Бельгии. Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 0:3.
В одной из фан-зон Львова украинские болельщики активно поддерживали сборную Бельгии и радовались голам, пропущенным российской командой. Ранее сообщалось, что во львовской фан-зоне будут бесплатно наливать пиво за каждый гол Бельгии в ворота России.
Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку открыл счёт в матче с Россией после ошибки Андрея Семёнова. На 10-й минуте встречи после кросса в российскую штрафную Семёнов не смог выбить мяч, позволив Лукаку развернуться к воротам и пробить точно в угол.
Защитник сборной Бельгии Тома Мёнье увеличил преимущество номинальных хозяев. На 34-й минуте после подачи с левого фланга Антон Шунин отбил мяч перед собой, но прямо на Мёнье, которому никто не помешал пробить в нижний угол ворот. На 88-й минуте Лукаку оформил дубль.
- 13 июня 2021
-
12:23
-
12:21
-
12:17
-
12:11
-
12:06
-
11:59
-
11:53
-
11:45
-
11:43
-
11:39
-
11:17
-
11:04
-
11:03
-
10:47
-
10:47
-
10:32
-
10:30
-
10:26
-
10:17
-
10:09
-
09:48
-
09:47
-
09:38
-
09:36
-
09:31
-
09:30
-
09:30
-
09:29
-
09:19
-
09:00
-
09:00
-
08:41
-
07:57
-
06:39
-
05:56