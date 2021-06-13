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Появилось видео, как во Львове болеют против России на Евро-2020

Появилось видео, как во Львове болеют против России на Евро-2020
Диана Валавичюте
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В матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 сборная России проиграла сборной Бельгии. Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 0:3.

В одной из фан-зон Львова украинские болельщики активно поддерживали сборную Бельгии и радовались голам, пропущенным российской командой. Ранее сообщалось, что во львовской фан-зоне будут бесплатно наливать пиво за каждый гол Бельгии в ворота России.

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку открыл счёт в матче с Россией после ошибки Андрея Семёнова. На 10-й минуте встречи после кросса в российскую штрафную Семёнов не смог выбить мяч, позволив Лукаку развернуться к воротам и пробить точно в угол.

Защитник сборной Бельгии Тома Мёнье увеличил преимущество номинальных хозяев. На 34-й минуте после подачи с левого фланга Антон Шунин отбил мяч перед собой, но прямо на Мёнье, которому никто не помешал пробить в нижний угол ворот. На 88-й минуте Лукаку оформил дубль.

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Во львовской фан-зоне будут бесплатно наливать пиво за каждый гол Бельгии в ворота России
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