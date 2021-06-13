Ирина Роднина отреагировала на критику сборной России после разгрома от Бельгии

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о критике в адрес сборной России после поражения в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с Бельгией (0:3).
«Наверное, настоящие болельщики в любой ситуации поддерживают команду. А если мы любим только победы, то это другая история. Не знаю, почему так происходит, может, так подготовили болельщиков: их больше интересуют гонорары и скандалы, чем спорт. Я из того поколения, когда спортсмены были кумирами. Должна быть какая-то работа, должна меняться форма подачи спорта. Критика может быть, но не злобной, а профессиональной. А не просто говорить направо и налево гадости», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 13 июня 2021
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