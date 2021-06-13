Роман Зобнин подвёл итоги матча России с Бельгией

Полузащитник сборной России Роман Зобнин высказался о поражении национальной команды в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 с Бельгией (0:3).
«Мало положительных эмоций. Проиграли крупно, хотели немного другого. Многое не получилось, нужно было переспать с этим. Теперь уже надо делать выводы и двигаться дальше. Соперник был во многом лучше, футболисты играют в топ-чемпионатах, быстрее думают, быстрее работают с мячом, мы должны к такому стремиться. После поражений всегда тяжело, ночью пару часов поспал, негативные мысли лезут. Не удалось их пока прогнать. Возможно, слегка нервничали и переживали, ошибались в простых моментах и передачах.
Против нас играла хорошая команда, которая не давала вздохнуть. Пропустили на первых минутах в первом матче Евро, много переживали из-за этого. Поначалу игра давалась, нам не удалось забить, они первыми это сделали, это сыграло в их пользу. Мы должны набирать свои очки, не смотреть на соперников. Надо побеждать и двигаться дальше. Перед матчем узнали про Эриксена. Всё это очень жёстко. Хочется пожелать ему здоровья. Оно – прежде всего», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 13 июня 2021
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