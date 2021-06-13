Давид Алаба признан лучшим игроком матча Австрия — Северная Македония

Лучшим игроком матча Австрия — Северная Македония (3:1) был признан полузащитник и капитан австрийской команды Давид Алаба.

Алаба отдал голевую передачу на Михаэля Грегорича, который забил победный гол.

В матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 сборная Австрии переиграла сборную Северной Македонии. Встреча проходила на стадионе «Националь» в Бухаресте и завершилась со счётом 3:1.



На 18-й минуте Штефан Лайнер открыл счёт в матче после заброса из глубины на дальнюю штангу. Штефан ногой переправил мяч в ворота из пределов вратарской. Спустя 10 минут форвард македонцев Горан Пандев сравнял счёт в матче после ошибки вратаря и защитника. Потеряли мяч в середине штрафной австрийцы, и Горану оставалось лишь спокойно переправить мяч в ворота.



На 78-й минуте Михаэль Грегорич вывел австрийцев вперёд. Давид Алаба сделал хороший пас во вратарскую с фланга, и Грегорич в касание переправил мяч в ворота. Марко Арнаутович поставил точку в матче. Форвард австрийцев принял мяч у линии штрафной, вошёл в неё и переиграл вратаря без особых проблем.