Жуниор Мораес: буду болеть за наш успех! Слава Украине!

Нападающий донецкого «Шахтёра» Жуниор Мораес пожелал удачи сборной Украины в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 с Нидерландами.
«Сегодня первый матч, хочу пожелать удачи товарищам по команде! Я хотел бы быть с вами. Буду следить за вами и болеть за наш успех, успех для нашей страны! Слава Украине!» — написал Мораес в «Инстаграме».
Жуниор Мораес получил травму на тренировке в преддверии матча 23-го тура чемпионата Украины с «Александрией». У Мораеса был диагностирован разрыв крестообразной связки колена. Форвард пропускает Евро.
В начале апреля Жуниору Мораесу исполнилось 34 года. Он дважды подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата Украины, а в текущем сезоне отличился в Премьер-лиге шесть раз в 17 поединках за «Шахтёр» и преодолел рубеж в 100 мячей в турнире.
- 13 июня 2021
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