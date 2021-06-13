«Спартак» отреагировал на отсутствие Промеса в заявке Нидерландов на матч с Украиной
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Сборная Нидерландов объявила стартовый состав на матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2020 с национальной командой Украины. В заявку нидерландцев не попал нападающий «Спартака» Квинси Промес. Пресс-служба красно-белых отреагировала на эту новость.
«К сожалению, Квинси Промес не попал в заявку сборной Нидерландов на матч с Украиной. Надеемся, Антоха получит шанс проявить себя на Евро», — написала пресс-служба «Спартака» в «Твиттере».
Напомним, сегодня, 13 июня, сборная Нидерландов встретится с национальной командой Украины. Матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды). Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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