Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дензел Дюмфрис признан лучшим игроком матча Нидерланды — Украина

Дензел Дюмфрис признан лучшим игроком матча Нидерланды — Украина
Алексей Ласнов
Комментарии

Защитник сборной Нидерландов Дензел Дюмфрис признан лучшим игроком матча с Украиной.

Дюмфрис забил победный гол в матче на 85-й минуте.

Матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 состоялся на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды) и завершился со счётом 3:2 в пользу нидерландцев. Обслуживала встречу бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом.

Счёт в матче открыла сборная Нидерландов. На 52-й минуте голом отметился Жоржиньо Вейналдум. На 59-й минуте оранжевые удвоили преимущество — гол забил нападающий Ваутер Вегорст. Интрига в матче была возрождена на 75-й минуте, когда Андрей Ярмоленко нанёс красивый и, главное, результативный обводящий удар со средней дистанции. Уже на 79-й минуте Украина сравняла счёт: Руслан Малиновский навесил со штрафного, Роман Яремчук замкнул подачу ударом головой. Но последнее слово в матче осталось за Нидерландами. На 85-й минуте Дензел Дюмфрис забил победный для своей команды гол.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021