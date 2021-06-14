Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Милан» намерен наградить Кьера капитанской повязкой за действия в эпизоде с Эриксеном

«Милан» намерен наградить Кьера капитанской повязкой за действия в эпизоде с Эриксеном
Михаил Рождественский
Комментарии

Защитник «Милана» Симон Кьер может стать капитаном команды в следующем сезоне.

12 июня футболист в составе сборной Дании, где он является капитаном, вышел на матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Финляндией. В конце первого тайма полузащитник датчан Кристиан Эриксен потерял сознание и, как выяснилось впоследствии, перенёс остановку сердца. На поле выбежали врачи, и Кьер не растерялся — он собрал партнёров вокруг места происшествия, чтобы они закрыли собой Эриксена и врачей, а затем не подпустил к Кристиану его жену и стал утешать её вместе с вратарём Каспером Шмейхелем.

Как сообщает Sport Mediaset, в «Милане» высоко оценили поведение Кьера. Болельщики принялись просить наградить датчанина капитанской повязкой, и клуб солидарен с ними в этом вопросе.

Календарь Евро-2020
«Он был мёртв». Эриксен пережил клиническую смерть «Он был мёртв». Эриксен пережил клиническую смерть
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021