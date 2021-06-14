«Милан» намерен наградить Кьера капитанской повязкой за действия в эпизоде с Эриксеном

Защитник «Милана» Симон Кьер может стать капитаном команды в следующем сезоне.
12 июня футболист в составе сборной Дании, где он является капитаном, вышел на матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Финляндией. В конце первого тайма полузащитник датчан Кристиан Эриксен потерял сознание и, как выяснилось впоследствии, перенёс остановку сердца. На поле выбежали врачи, и Кьер не растерялся — он собрал партнёров вокруг места происшествия, чтобы они закрыли собой Эриксена и врачей, а затем не подпустил к Кристиану его жену и стал утешать её вместе с вратарём Каспером Шмейхелем.
Как сообщает Sport Mediaset, в «Милане» высоко оценили поведение Кьера. Болельщики принялись просить наградить датчанина капитанской повязкой, и клуб солидарен с ними в этом вопросе.
- 14 июня 2021
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