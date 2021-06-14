Попов: не буду оспаривать факт, что Хендрикс проиграл конкуренцию в «Спартаке»

Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов поделился мнением об игре полузащитника Йоррита Хендрикса.

«Пока не могу оценить трансфер Хендрикса, он играл мало, не проходил в состав. Но когда мы делали этот трансфер, то понимали, что этот переход под будущего тренера. С Виторией у него будет шанс заиграть, посмотрим, как он им воспользуется. Не буду оспаривать тот факт, что он проиграл конкуренцию.

Давайте подождём предсезонки и начала нового чемпионата. Возможно, мнение о нём изменится. Мы считали, что будущему тренеру игрок формата Хендрикса, который обладает хорошей игрой в пас, пригодится. Да, у него есть недостатки в скорости, но такого типажа в центре поля у нас больше нет. Неправда, что у Хендрикса не было вариантов, кроме России. У него была Испания — середина таблицы, была Италия», — передаёт слова Попова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.



«Игрок добротный. Возможно, он не до конца прошёл адаптацию. Давайте проведём сборы и посмотрим. Тренер с ним поработает, поймёт причины, почему не получалось. А дальше оценим», — добавил генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков.