Тина Канделаки прокомментировала перепалку Губерниева и Бузовой в телеэфире

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала словесную перепалку спортивного журналиста Дмитрия Губерниева и певицы Ольги Бузовой в телеэфире.

«Прямо сейчас все обсуждают эфир «Матч ТВ» с Олей Бузовой. Её слезы и её выдержку.

Что поделать. Мир спорта суров, и мужчины, работающие на спортивном телевидении, тоже суровы, порой относясь к нашим слабостям с неоправданной жёсткостью.

Я уверена, что Дима Губерниев лично скажет Оле всё, что должен. От себя же скажу следующее: выдержка — это великая вещь. И то, что сделала Оля — довела эфир до конца и произнесла простые, но очень проникновенные слова о нашей сборной, — жест, который должен попасть в самое сердце и игроков, и наших болельщиков. В том числе и тех, кто после матча Бельгия — Россия в очередной раз начал выражать своё разочарование и рассуждать о провале сборной на Евро.

Я же думаю, что всё у нас получится. Ровно потому, что эта сборная вызывает такие эмоции, не оставляя равнодушными никого: от рядового любителя спорта до Оли Бузовой.

Оля, спасибо вам за эфир. Спасибо, что держались. И спасибо вам за то, что так сильно и искренне выражаете свою любовь к нашей команде: от криков в её поддержку, слёз и переживаний до улыбок и поцелуев, для которых время ещё настанет», — написала Канделаки в своём телеграм-канале.