Удаление Крыховяка, эмоции Шкриньяра. Яркие фото с матча Польша — Словакия

В матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 сборная Словакии переиграла сборную Польши. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 2:1.



На 18-й минуте Роберт Мак вошёл в штрафную и точно пробил с острого угла. Мяч отскочил от ближней штанги в голкипера польской команды Войцеха Щенсны и влетел в ворота. Мяч записали как автогол. Полузащитник сборной Польши Кароль Линетти забил ответный гол, защитник Мацей Рыбусь отдал голевую передачу. На 62-й минуте полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля в матче со сборной Словакии. Спустя несколько минут защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр забил второй гол. После навеса с углового Шкриньяр получил мяч метрах в 15 от ворот и пробил низом в дальний угол, Щенсны не выручил.



Главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович прокомментировал результат матча со сборной Польши.



«Спасибо всем болельщикам, что поддерживали нас. Мы — очень маленькая страна. Очень круто, что мы смогли обыграть такого сложного соперника. Ожидали, что будет сложно. В первом тайме играли хорошо. Готовились, сумели нейтрализовать Левандовского, забили гол. Во втором тайме немножко заснули, Польша воспользовалась этим. Но хорошо, что вернулись в игру, победили. В конце мы оказались под давлением, у Польши были моменты. Хорошо, что мы с этим справились.



Тактика и дисциплина — важные вещи. Но не моё дело комментировать работу судей. Многие из наших игроков устали, нам пришлось делать замены. Но с точки зрения тактики мы выглядели хорошо».

Лучшие кадры с матча Польша — Словакия — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.