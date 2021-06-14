Стали известны результаты ковидных тестов сборной России

Футболисты, тренерский штаб и сотрудники сборной России прошли очередное тестирование на коронавирусную инфекцию. Результаты ковидных анализов показали отрицательный результат.

«Сегодня утром все члены национальной сборной России в очередной раз прошли тестирование ПЦР, которое проводили сотрудники лаборатории, аккредитованной УЕФА. Результаты всех тестов — отрицательные», — сообщила пресс-служба сборной России в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее в связи с неблагоприятным результатом ПЦР-тестирования Андрея Мостового тренерский штаб сборной России принял решение включить вместо него в заявку на Евро-2020 защитника Романа Евгеньева.



Примечательно, что Мостовой уже болел коронавирусом и у него были антитела.