Стали известны результаты ковидных тестов сборной России
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Футболисты, тренерский штаб и сотрудники сборной России прошли очередное тестирование на коронавирусную инфекцию. Результаты ковидных анализов показали отрицательный результат.
«Сегодня утром все члены национальной сборной России в очередной раз прошли тестирование ПЦР, которое проводили сотрудники лаборатории, аккредитованной УЕФА. Результаты всех тестов — отрицательные», — сообщила пресс-служба сборной России в своём телеграм-канале.
Напомним, ранее в связи с неблагоприятным результатом ПЦР-тестирования Андрея Мостового тренерский штаб сборной России принял решение включить вместо него в заявку на Евро-2020 защитника Романа Евгеньева.
Примечательно, что Мостовой уже болел коронавирусом и у него были антитела.
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