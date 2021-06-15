Буффон отклонил предложения из России и других стран ради возвращения в «Парму»

43-летний итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон в последние недели отклонил сразу несколько предложений от клубов из разных стран, сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

Как отмечает источник, Буффон имел шанс оказаться в «Барселоне» сменщиком Андре Тер-Штегена, его приглашали португальский «Спортинг» и турецкий «Бешикташ», а также поступали предложения от неназванных клубов из России и Греции. Все эти варианты он отклонил ради продолжения своей карьеры в «Парме», где он начинал свою карьеру.

Напомним, Буффон стал игроком «Ювентуса» в июле 2001 года, перейдя из итальянской «Пармы» за € 52,8 млн. Спустя 17 лет он покинул итальянский клуб, отправившись во французский «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента, однако спустя сезон, в 2019 году, Буффон вернулся в Турин.



43-летний итальянский голкипер покинул «Ювентус» по окончании сезона-2020/2021 и находится в статусе свободного агента. В прошедшем сезоне голкипер сыграл 12 матчей и пропустил семь голов.