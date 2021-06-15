Парагвай в большинстве одержал волевую победу над Боливией в матче Кубка Америки

В Гоянии (Бразилия) на стадионе «Олимпико Педро Лудовико» состоялся матч первого тура группы A Кубка Америки – 2021 между сборными Парагвая и Боливии. Встреча завершилась победой номинальных хозяев со счётом 3:1.

Уже на 10-й минуте встречи игрокам Боливии удалось открыть счёт в матче, с пенальти отличился полузащитник Эрвин Сааведра. На девятой компенсированной к первому тайму минуте Боливия осталась в меньшинстве после второго полученного предупреждения Жауме Куэльяром. На 62-й минуте Парагваю усилиями Алехандро Гамарры удалось сравнять счёт в матче, а ещё через три минуты благодаря забитому мячу Анхеля Ромеро они вышли вперёд. На 80-й минуте тот же Ромеро оформил дубль и установил окончательный счёт встречи – 3:1.

Таким образом, Парагвай, набрав 3 очка, возглавил турнирную таблицу группы А. Напомним, что ранее в группе А вничью сыграли Аргентина и Чили (1:1).