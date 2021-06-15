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Парагвай в большинстве одержал волевую победу над Боливией в матче Кубка Америки

Парагвай в большинстве одержал волевую победу над Боливией в матче Кубка Америки
Вячеслав Моренко
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В Гоянии (Бразилия) на стадионе «Олимпико Педро Лудовико» состоялся матч первого тура группы A Кубка Америки – 2021 между сборными Парагвая и Боливии. Встреча завершилась победой номинальных хозяев со счётом 3:1.

Уже на 10-й минуте встречи игрокам Боливии удалось открыть счёт в матче, с пенальти отличился полузащитник Эрвин Сааведра. На девятой компенсированной к первому тайму минуте Боливия осталась в меньшинстве после второго полученного предупреждения Жауме Куэльяром. На 62-й минуте Парагваю усилиями Алехандро Гамарры удалось сравнять счёт в матче, а ещё через три минуты благодаря забитому мячу Анхеля Ромеро они вышли вперёд. На 80-й минуте тот же Ромеро оформил дубль и установил окончательный счёт встречи – 3:1.

Таким образом, Парагвай, набрав 3 очка, возглавил турнирную таблицу группы А. Напомним, что ранее в группе А вничью сыграли Аргентина и Чили (1:1).

Кубок Америки. Группа А. 1-й тур
15 июня 2021, вторник. 03:00 МСК
Парагвай
Окончен
3 : 1
Боливия
0:1 Сааведра – 10' (пен)   1:1 Гамарра – 62'   2:1 Ромеро – 65'   3:1 Ромеро – 80'
Удаления: нет / Куэльяр – 45+9'
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