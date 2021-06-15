Константин Базелюк покинул «СКА-Хабаровск» и перешёл в «Акрон»

Нападающий «СКА-Хабаровск» Константин Базелюк покинул клуб по истечении срока контракта, информирует пресс-служба команды.

28-летний Базелюк продолжит карьеру в тольяттинском «Акроне». В минувшем розыгрыше ФНЛ Константин сыграл 33 матча, забил 12 голов и отдал 1 результативную передачу.

26-летний Базелюк является воспитанником ЦСКА. За московский клуб он выступал с 2013 по 2019 год. Всего за «армейцев» форвард провёл 27 матчей во всех турнирах, в которых стал автором четырёх забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу. Также Базелюк на правах аренды играл за «Торпедо», «Кубань», «СКА-Хабаровск», «Эшторил», «Анжи» и «Зброёвку». Позже футболист перебрался в «Мордовию», после которой подписал полноценный контракт со «СКА-Хабаровск». На его счету также семь матчей за молодёжную сборную России, в которых забил пять голов.