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Рубен Диаш: у сборной Португалии на поле не должно быть никаких «я». Только — «мы»

Рубен Диаш: у сборной Португалии на поле не должно быть никаких «я». Только — «мы»
Никита Сербаков
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Защитник сборной Португалии и «Манчестер Сити» Рубен Диаш поделился ожиданиями от старта чемпионата Европы-2020.

«Важно придерживаться тех же правил, что привели нас к победе на Евро-2016. Это значит, подходить к каждому матчу с чистым умом и играть за команду так, чтобы на поле не было никаких „я“, только „мы“. Другого пути нет. Так было на чемпионате Европы-2016 во Франции и на других турнирах. Это единственный возможный подход к этому турниру.

Не назвал бы победы сборной Португалии внезапным взлётом. Всё дело в многолетней работе и особенностях талантливого состава, который у нас подобрался. Потом мы отладили командную игру. Талантливые игроки — это хорошо, но в одиночку никто ничего не выигрывает. Полагаю, что одна из причин успеха этой команды в том, как мы играем. Особенно на больших турнирах, когда интересы команды ставятся выше всего и все работают ради общей цели», — приводит слова Диаша официальный сайт УЕФА.

Тренировка сборной Португалии в преддверии матча с венграми

Португальцы стартуют на Евро-2020 матчем с Венгрией. Эта встреча состоится сегодня, 15 июня, на стадионе «Ференц Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) и начнётся в 19:00 мск. Ещё двумя командами в этом квартете являются сборные Франции и Германии.

Сборная Португалии является действующим чемпионом Европы — на Евро-2016 во Франции португальцы в финале обыграли хозяев турнира (1:0 д.в.).

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