Бернарду Силва: надо относиться к Венгрии, Франции и Германии на равных

Полузащитник сборной Португалии и «Манчестер Сити» Бернарду Силва поделился ожиданиями от стартового матча на чемпионате Европы-2020.
«Это прекрасная возможность и прекрасный турнир. Каждый из нас осознаёт значение этого турнира для всех болельщиков, особенно в Португалии. Наша сборная участвует в нём на волне побед на Евро-2016 и в Лиге наций УЕФА, так что ожидания высоки, но с ними высока и ответственность.
Надо относиться к Венгрии, Франции и Германии на равных. Мы понимаем, насколько важен первый матч и хороший старт. Знаем, что нам будет противостоять крайне мотивированная команда, которая будет играть дома при своих болельщиках», — приводит слова Силвы официальный сайт УЕФА.
Видео тренировки сборной Португалии в преддверии матча с Венгрией
Матч Венгрия — Португалия состоится сегодня, 15 июня, на стадионе «Ференц Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Начало — в 19:00 мск. В группе F также выступают сборные Франции и Германии. Их матч пройдет сегодня в Мюнхене (Германия) и начнется в 22:00 мск.
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