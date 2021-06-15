«За первые 10 туров надо уходить в отрыв». Зарема Салихова оценила календарь РПЛ

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила календарь Российской Премьер-Лиги на сезон-2021/2022.
«Нормальный календарь. За первые 10 туров надо уходить в отрыв», — написала Зарема в своём телеграм-канале.
В первых 10 турах следующего розыгрыша чемпионата России «Спартаку» предстоит сыграть с «Рубином», «Крыльями Советов», «Нижним Новгородом», «Уралом», «Арсеналом», «Сочи», «Химками», ЦСКА, «Уфой» и «Ахматом».
В прошлом сезоне «Спартак» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступив лишь санкт-петербургскому «Зениту», который стал чемпионом в третий раз подряд. В это межсезонье у красно-белых сменился главный тренер. Команду в связи с истечением контракта покинул Доменико Тедеско, а его место занял Руй Витория.
- 15 июня 2021
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