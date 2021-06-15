Стал известен полный календарь РПЛ на сезон-2021/2022

Официальный сайт Российской Премьер-Лиги опубликовал полный календарь чемпионата на сезон-2021/2022.
1-й тур (23-26 июля)
«Ростов» – «Динамо»
«Крылья Советов» – «Ахмат»
ЦСКА – «Уфа»
«Локомотив» – «Арсенал»
«Рубин» – «Спартак»
«Нижний Новгород» – «Сочи»
«Урал» – «Краснодар»
«Химки» – «Зенит»
2-й тур (30 июля – 2 августа)
«Ростов» – «Зенит»
«Краснодар» – «Химки»
«Крылья Советов» – «Спартак»
ЦСКА – «Локомотив»
«Ахмат» – «Сочи»
«Арсенал» – «Рубин»
«Уфа» – «Динамо»
«Урал» – «Нижний Новгород»
3-й тур (6-9 августа)
«Зенит» – «Краснодар»
«Спартак» – «Нижний Новгород»
«Динамо» – ЦСКА
«Сочи» – «Урал»
«Рубин» – «Ахмат»
«Арсенал» – «Крылья Советов»
«Уфа» – «Локомотив»
«Химки» – «Ростов»
4-й тур (13-16 августа)
«Спартак» – «Урал»
«Ростов» – ЦСКА
«Краснодар» – «Арсенал»
«Локомотив» – «Зенит»
«Ахмат» – «Динамо»
«Сочи» – «Химки»
«Рубин» – «Крылья Советов»
«Нижний Новгород» – «Уфа»
5-й тур (20-23 августа)
«Крылья Советов» – «Сочи»
ЦСКА – «Ахмат»
«Локомотив» – «Краснодар»
«Арсенал» – «Спартак»
«Нижний Новгород» – «Ростов»
«Уфа» – «Зенит»
«Урал» – «Динамо»
«Химки» – «Рубин»
6-й тур (27-29 августа)
«Зенит» – ЦСКА
«Спартак» – «Сочи»
«Краснодар» – «Рубин»
«Динамо» – «Локомотив»
«Ахмат» – «Арсенал»
«Уфа» – «Крылья Советов»
«Урал» – «Ростов»
«Химки» – «Нижний Новгород»
7-й тур (10-13 сентября)
«Зенит» – «Ахмат»
«Спартак» – «Химки»
«Ростов» – «Краснодар»
«Динамо» – «Нижний Новгород»
«Локомотив» – «Крылья Советов»
«Сочи» – «Уфа»
«Рубин» – «Урал»
«Арсенал» – ЦСКА
8-й тур (17-20 сентября)
«Крылья Советов» – «Ростов»
ЦСКА – «Спартак»
«Ахмат» – «Краснодар»
«Сочи» – «Динамо»
«Рубин» – «Зенит»
«Нижний Новгород» – «Арсенал»
«Уфа» – «Химки»
«Урал» – «Локомотив»
9-й тур (24-27 сентября)
«Зенит» – «Крылья Советов»
«Спартак» – «Уфа»
«Ростов» – «Ахмат»
«Краснодар» – «Сочи»
«Динамо» – «Рубин»
«Нижний Новгород» – ЦСКА
«Урал» – «Арсенал»
«Химки» – «Локомотив»
10-й тур (1-3 октября)
«Зенит» – «Сочи»
ЦСКА – «Краснодар»
«Динамо» – «Крылья Советов»
«Локомотив» – «Ростов»
«Ахмат» – «Спартак»
«Рубин» – «Нижний Новгород»
«Арсенал» – «Химки»
«Уфа» – «Урал»
11-й тур (15-18 октября)
«Спартак» – «Динамо»
«Краснодар» – «Уфа»
«Крылья Советов» – «Нижний Новгород»
«Сочи» – «Ростов»
«Рубин» – «Локомотив»
«Арсенал» – «Зенит»
«Урал» – ЦСКА
«Химки» – «Ахмат»
12-й тур (22-25 октября)
«Зенит» – «Спартак»
«Ростов» – «Арсенал»
ЦСКА – «Крылья Советов»
«Динамо» – «Химки»
«Локомотив» – «Сочи»
«Ахмат» – «Урал»
«Нижний Новгород» – «Краснодар»
«Уфа» – «Рубин»
13-й тур (29 октября – 1 ноября)
«Зенит» – «Динамо»
«Спартак» – «Ростов»
«Краснодар» – «Крылья Советов»
«Рубин» – ЦСКА
«Арсенал» – «Сочи»
«Нижний Новгород» – «Локомотив»
«Уфа» – «Ахмат»
«Химки» – «Урал»
14-й тур (5-7 ноября)
«Спартак» – «Локомотив»
«Ростов» – «Рубин»
«Крылья Советов» – «Химки»
«Динамо» – «Краснодар»
«Ахмат» – «Нижний Новгород»
«Сочи» – ЦСКА
«Арсенал» – «Уфа»
«Урал» – «Зенит»
15-й тур (19-22 ноября)
«Зенит» – «Нижний Новгород»
«Ростов» – «Уфа»
«Краснодар» – «Спартак»
«Крылья Советов» – «Урал»
ЦСКА – «Химки»
«Динамо» – «Арсенал»
«Локомотив» – «Ахмат»
«Сочи» – «Рубин»
16-й тур (26-29 ноября)
ЦСКА – «Зенит»
«Ахмат» – «Ростов»
«Рубин» – «Динамо»
«Арсенал» – «Локомотив»
«Нижний Новгород» – «Крылья Советов»
«Уфа» – «Спартак»
«Урал» – «Сочи»
«Химки» – «Краснодар»
17-й тур (3-6 декабря)
«Зенит» – «Ростов»
«Спартак» – «Ахмат»
«Крылья Советов» – ЦСКА
«Динамо» – «Уфа»
«Локомотив» – «Урал»
«Сочи» – «Краснодар»
«Нижний Новгород» – «Рубин»
«Химки» – «Арсенал»
18-й тур (10-13 декабря)
«Ростов» – «Урал»
«Краснодар» – «Нижний Новгород»
«Крылья Советов» – «Рубин»
ЦСКА – «Арсенал»
«Динамо» – «Зенит»
«Локомотив» – «Уфа»
«Ахмат» – «Химки»
«Сочи» – «Спартак»
19-й тур (25-28 февраля)
«Зенит» – «Рубин»
«Спартак» – ЦСКА
«Ростов» – «Крылья Советов»
«Краснодар» – «Локомотив»
«Ахмат» – «Уфа»
«Сочи» – «Арсенал»
«Нижний Новгород» – «Урал»
«Химки» – «Динамо»
20-й тур (4-7 марта)
«Зенит» – «Уфа»
«Ростов» – «Сочи»
«Краснодар» – «Урал»
«Крылья Советов» – «Арсенал»
ЦСКА – «Нижний Новгород»
«Динамо» – «Спартак»
«Локомотив» – «Химки»
«Ахмат» – «Рубин»
21-й тур (11-14 марта)
«Спартак» – «Краснодар»
«Крылья Советов» – «Зенит»
«Локомотив» – ЦСКА
«Рубин» – «Ростов»
«Арсенал» – «Динамо»
«Уфа» – «Нижний Новгород»
«Урал» – «Ахмат»
«Химки» – «Сочи»
22-й тур (18-20 марта)
«Зенит» – «Арсенал»
ЦСКА – «Рубин»
«Динамо» – «Ростов»
«Ахмат» – «Локомотив»
«Сочи» – «Крылья Советов»
«Нижний Новгород» – «Спартак»
«Уфа» – «Краснодар»
«Урал» – «Химки»
23-й тур (1-4 апреля)
«Ростов» – «Нижний Новгород»
«Краснодар» – «Динамо»
«Крылья Советов» – «Уфа»
ЦСКА – «Урал»
«Локомотив» – «Спартак»
«Сочи» – «Зенит»
«Рубин» – «Химки»
«Арсенал» – «Ахмат»
24-й тур (8-11 апреля)
«Спартак» – «Арсенал»
«Ростов» – «Локомотив»
«Ахмат» – «Зенит»
«Рубин» – «Краснодар»
«Нижний Новгород» – «Динамо»
«Уфа» – «Сочи»
«Урал» – «Крылья Советов»
«Химки» – ЦСКА
25-й тур (15-18 апреля)
«Зенит» – «Урал»
«Спартак» – «Рубин»
«Крылья Советов» – «Краснодар»
«Динамо» – «Ахмат»
«Сочи» – «Локомотив»
«Арсенал» – «Ростов»
«Нижний Новгород» – «Химки»
«Уфа» – ЦСКА
26-й тур (22-25 апреля)
«Ростов» – «Спартак»
«Краснодар» – «Зенит»
ЦСКА – «Динамо»
«Локомотив» – «Нижний Новгород»
«Сочи» – «Ахмат»
«Рубин» – «Арсенал»
«Урал» – «Уфа»
«Химки» – «Крылья Советов»
27-й тур (29 апреля – 2 мая)
«Зенит» – «Локомотив»
«Спартак» – «Крылья Советов»
«Краснодар» – «Ростов»
«Динамо» – «Урал»
«Ахмат» – ЦСКА
«Рубин» – «Сочи»
«Арсенал» – «Нижний Новгород»
«Химки» – «Уфа»
28-й тур (6-9 мая)
«Зенит» – «Химки»
«Крылья Советов» – «Динамо»
ЦСКА – «Сочи»
«Локомотив» – «Рубин»
«Арсенал» – «Краснодар»
«Нижний Новгород» – «Ахмат»
«Уфа» – «Ростов»
«Урал» – «Спартак»
29-й тур (13-16 мая)
«Спартак» – «Зенит»
«Ростов» – «Химки»
«Краснодар» – ЦСКА
«Локомотив» – «Динамо»
«Ахмат» – «Крылья Советов»
«Сочи» – «Нижний Новгород»
«Уфа» – «Арсенал»
«Урал» – «Рубин»
30-й тур 21 мая
«Краснодар» – «Ахмат»
«Крылья Советов» – «Локомотив»
ЦСКА – «Ростов»
«Динамо» – «Сочи»
«Рубин» – «Уфа»
«Арсенал» – «Урал»
«Нижний Новгород» – «Зенит»
«Химки» – «Спартак»
- 15 июня 2021
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