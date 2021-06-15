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«Ливерпуль» продлил контракт с вратарём Адрианом

«Ливерпуль» продлил контракт с вратарём Адрианом
Михаил Рождественский
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«Ливерпуль» на своём официальном сайте сообщил о продлении контракта с вратарём Адрианом. Предыдущее соглашение с 34-летним футболистом истекало в конце этого месяца.

Подробности нового договора не уточняются, однако, как сообщает журналист Джеймс Пирс в «Твиттере», он рассчитан на два сезона. По его информации, у испанца были предложения на родине, но он согласился остаться в английской команде в роли третьего вратаря после Алисона Бекера и Кивина Келлехера. Утверждается, что главный тренер красных Юрген Клопп остался доволен решением Адриана, поскольку тот популярен среди одноклубников.

Адриан перешёл в «Ливерпуль» в 2019 году, а до этого выступал за «Вест Хэм Юнайтед» и «Бетис». С мерсисайдцами голкипер завоевал Суперкубок УЕФА, стал чемпионом Англии и победителем клубного чемпионата мира. В прошлом сезоне провёл три матча в английской Премьер-лиге и пропустил девять мячей.

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Видеообзор разгромного поражения «Ливерпуля» с Адрианом в воротах:

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