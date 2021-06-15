«КАМАЗ» стал победителем 4-й группы ПФЛ и вышел в ФНЛ
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В матче заключительного 30-го тура Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Крылья Советов-2» принимали «КАМАЗ». Встреча прошла на стадионе «Металлург» в Самаре и завершилась победой гостей со счётом 5:1.
Благодаря этой победе «КАМАЗ» смог обойти в таблице «Тюмень», которая сыграла вничью с димитровоградской «Ладой» (2:2). «КАМАЗ» набрал 68 очков в нынешнем розыгрыше ПФЛ, в активе «Тюмени» 67 очков. Таким образом, команда Ильдара Ахметзянова стала победителем первенства ПФЛ-4 и вышла в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) на следующий сезон.
Напомним, последний раз «КАМАЗ» выступал в первом дивизионе России в сезоне-2015/2016. Первый матч ФНЛ сезона-2021/2022 команда из Набережных Челнов проведёт 10 июля с «Аланией».
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