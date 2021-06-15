Coca-Cola потеряла $ 4 млрд из-за жеста Роналду

Жест нападающего туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, который на одной из пресс-конференций чемпионата Европы — 2020 призвал отказаться от колы и пить воду, привёл к потере компанией Coca-Cola около $ 4 млрд, сообщает Exame со ссылкой на Marca.

Cтоимость акций компании, спонсирующей Евро-2020, на бирже упала на 1,6% через 30 минут после отказа Роналду от колы. Coca-Cola подешевела $ с 242 млрд до $ 238 млрд, а общие убытки составили $ 4 млрд.

Инцидент с колой произошёл 15 июня. Роналду занял своё место в пресс-центре для общения с журналистами. Перед ним в рекламных целях стояли две бутылки колы. Криштиану переместил газированный напиток подальше от себя, взял в руки бутылку с обычной водой, поднял её вверх и демонстративно помахал ей перед журналистами и камерами. Фото и видео этого поступка португальца уже стали вирусными.