Роналду на пресс-конференции призвал отказаться от колы и пить воду. Видео

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду на одной из пресс-конференций чемпионата Европы — 2020 призвал отказаться от колы и пить воду.
Роналду занял своё место в пресс-центре для общения с журналистами. Перед ним в рекламных целях стояли две бутылки колы. Криштиану переместил газированный напиток подальше от себя, взял в руки бутылку с обычной водой, поднял её вверх и демонстративно помахал ей перед журналистами и камерами. Фото и видео этого поступка португальца уже стали вирусными.
Роналду на пресс-конференции призвал отказаться от колы и пить воду
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
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