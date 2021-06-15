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Алексей Березуцкий стал исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА

Алексей Березуцкий стал исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА
Диана Валавичюте
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Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА назначен Алексей Березуцкий, сообщает пресс-служба московского клуба. Ранее пост наставника основной команды армейцев покинул Ивица Олич.

Напомним, Алексей Березуцкий вошёл в тренерский штаб ЦСКА в январе 2021 года. Во время своей игровой карьеры Алексей провёл за красно-синих 502 матча во всех турнирах.

Напомним, ЦСКА набрал 50 очков, занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021 и не пробился в еврокубковые турниры. В последний раз армейцы не выступали в еврокубках в сезоне-2001/2002.

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