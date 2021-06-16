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Зарема Салихова обвинила спортивного директора «Спартака» во лжи

Зарема Салихова обвинила спортивного директора «Спартака» во лжи
Сергей Сорокин
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Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявила, что спортивный директор клуба Дмитрий Попов сорвал переговоры с главным тренером «Ромы» Паулу Фонсекой.

«О том, что Фонсека освободится летом, Камоцци сказал ещё в декабре. В «Роме» очень специфичный менеджмент: мало кто выживает и работает в долгую. К тому же череда травм ключевых игроков сильно сказалась на результате. По словам Франко, причина в португальском тренере по физической подготовке. Поэтому ещё в декабре мною было дано задание продлить Чепзановича, чтобы у клуба, неважно при каком наставнике, был свой тренер по физподготовке.

К сожалению, Дмитрий Попов сделал один фиктивный звонок агенту Фонсеки Марко (фамилию не помню, не Трабукки!), при этом не ответил на вопрос о клубе, о проекте. Вопрос цены контракта также не поднимался вовсе! А нам было озвучено 4,5–5 млн. Цифры были взяты с потолка. Фонсека пошел на понижение заработной платы, уходя из «Шахтёра» в « Рому» с 3 млн на 2,2 млн чистыми. При этом Фонсека и его тренерский штаб отказался от зарплаты за четыре месяца в пандемийный год (сравните с Газизовым, который, наоборот, пытается нагнуть клуб)! К нам Фонсека был готов перейти на 3 млн чистыми.

Но я для себя давно поняла, что в этом футбольном мире никому нельзя верить на слово. Поэтому через своих представителей лично до Фонсеки была доведена информация, что он интересен «Спартаку», и огромная просьба не общаться ни с какими агентами. Только со спортивным директором клуба напрямую. Однако Дмитрий Попов ему не звонил, а звонки представителя Фонсеки сбрасывал и не перезванивал.

Я считаю такое поведение спортивного директора неприемлемым. Если бы он разобрал игры, показав слабые стороны тренера, доказав, почему не подходит философия Паоло Фонсеки «Спартаку». Но нет. Лишь лживая фраза, о том, что Фонсека попросил много. Врут мне, врут болельщикам.

И я недоумеваю, зачем Герман Ткаченко звонил в «Шахтёр» якобы по моей просьбе и просил рассказать о Фонсеке. Я в «Шахтёр» сама умею звонить и все вопросы о Фонсеке задала ещё в декабре!» — написала Салихова в своём «телеграме».

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