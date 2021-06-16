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Дюков прокомментировал возможность подачи заявки на проведение Евро-2032 в России

Дюков прокомментировал возможность подачи заявки на проведение Евро-2032 в России
Максим Пахомов
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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о возможности проведения чемпионата Европы — 2032 в России.

«РФС не делал объявлений о проведении Евро — 2032. Что касается проведения крупных спортивных соревнований в общем, не важно, на что мы претендуем – это наш долг и задача проводить соревнования на высшем уровне. Мы так относимся ко всем турнирам. Повторюсь, подача заявки на Евро пока в РФС не обсуждалась», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Чемпионат Европы — 2024 пройдёт в Германии, а хозяин Евро-2028 пока не определён. На его проведение претендует Турция и совместная заявка Румынии, Болгарии, Греции и Сербии.

Напомним, в 1-м туре группового этапа Евро-2020 сборная России разгромно проиграла Бельгии (0:3). Сегодня, 16 июня, команда Черчесова встретится во 2-м туре с Финляндией. Матч пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, начало — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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