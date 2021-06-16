Пономарёв – об уходе Олича: непонятно, кто командует парадом в ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал увольнение главного тренера красно-синих Ивицы Олича.



«Чёрт его знает, что там у ЦСКА там случилось. Кто командует парадом тоже непонятно. Человек проработал сколько-то месяцев уже, ну, заняли мы шестое место. Чья это была инициатива об уходе? То ли Олича, то ли руководства ЦСКА – пока неясно. Ничего не понятно, никто не комментирует из управления ЦСКА.



Я думаю, что это неправильное решение, оно будоражит коллектив. Зачем?! Человек пришёл, его пригласили – он согласился, заключили контракт, наверняка на какой-то срок, наверное, до конца следующего футбольного периода. И вот ни с того ни с сего он уезжает в свою Хорватию, там он какой-то помощник главного тренера сборной. И теперь, наверное, в устной форме или ему объявили, или он сам объявил. Но это всё, конечно, не идёт на пользу коллективу, потому что игроки прошли сейчас медицинский осмотр и выезжают уже в Австрию. Во главе поставили Алексея Березуцкого.



Василий Березуцкий уже сделал заявление, почему взяли Олича, а не его, что у Ивицы больше опыта игрового, может быть: больше завоёванных медалей на европейском уровне. Но с кем Березуцкий работал? Он работал со Слуцким, вторым тренером. Но это не работа. Если бы он ушёл в какую-нибудь команду даже низшей лиги и поработал бы там главным тренером, вот я бы сказал: «Хорошо, я согласен на Березуцкого, обязательно». Как Игнашевич — ушёл в «Торпедо» и работал там, плохо-бедно, с ним там тоже распрощались, почему и отчего – никто не скажет. Может какие-то взаимодействия в коллективе непонятные, может с руководством команды – здесь много таких нюансов, о которых ним никто ничего не скажет. И вы не докопаетесь, в чём там дело.



Или конфликт в коллективе, или конфликт с руководством – тут два варианта может быть, вот и всё. А то, что сделали сейчас, распрощались с Оличем, нужно какую-то объективную причину найти, обязательно. И высказать её всем болельщикам, всем фанатам, которые интересуются, в чём дело. Как так-то, человек отказывается от больших денег, отказывается работать в коллективе. Значит, что-то уже было, какие-то неприятности, когда он на последние пять или шесть игр принял команду. Что-то было серьёзное, поэтому так и получилось. А когда он уехал, то понял, что в коллективе ему с этим трудно будет работать. Это очень плохо на них повлияет: подбирать главного тренера. Березуцкому вряд ли кто доверит место, потому что полетим к чёртовой матери после первых же игр, потому что опыта работы у него нет. Понятно, образование определённое он получил, квалификацию получил, но опыт работы нужно набирать в течение двух–трёх лет, тогда будет какой-то толк», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.