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Главный тренер Швейцарии рассказал о тактике на матч с Италией

Главный тренер Швейцарии рассказал о тактике на матч с Италией
Григорий Петерсон
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Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович в преддверии поединка против Италии прокомментировал тактику на матч против подопечных Роберто Манчини.

«Мы создали множество опасных моментов в игре с Уэльсом, и нам стоило реализовать парочку. Это удручает, но при этом мы показали не самый дурной футбол. Против Италии будет совсем другая игра», — цитирует Петковича пресс-служба УЕФА.

На первом месте в группе А сборная Италии, набравшая три очка. Уэльс и Швейцария имеют в своём активе по одному очку и делят между собой второе место. Сборная Турции, не набрав ни одного очка, занимает четвёртую строчку в группе.

Матч Италия — Швейцария состоится 16 июня в Риме. Начало — 22:00 по московскому времени.

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