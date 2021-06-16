«Твиттер» сборной России: хватит ломать наших игроков

Официальный «твиттер» сборной России по футболу во время матча со сборной Финляндии выложил пост, в котором призвал перестать наносить травмы россиянам.

Во время игры против финнов травмировался крайний защитник сборной России Марио Фернандес.

«У Марио подозрение на травму грудного отдела позвоночника. Он доставлен на обследование в одну из больниц Санкт-Петербурга. Дальше будем информировать», — сообщили в пресс-службе сборной России.



На 26-й минуте матча Марио покинул поле, его заменил Вячеслав Караваев. Фернандеса уносили с поля на носилках.

Напомним, в матче со сборной Бельгии из-за травмы был заменён Юрий Жирков. Позднее пресс-служба сборной России сообщила о том, что защитник не примет участие в матчах Евро-2020.