Министр спорта Матыцин отреагировал на победу сборной России

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал победу сборной России в матче с Финляндией (1:0).

«Могли и должны были забивать больше. Но волнение и эмоциональные переживания сковали. Была большая надобность в победе. Теперь Копенгаген, всё там решится. Будем надеяться, что победа будет за нами», — сказал Матыцин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Во 2-м туре группового этапа Евро-2020 сборная Россия переиграла сборную Финляндии. Матч проходил в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и завершился со счётом 1:0. В добавленное к первому тайму время Артём Дзюба сделал аккуратную скидку на Миранчука, который ударом из штрафной со своей левой направил мяч в дальнюю девятку.



Встречу обслуживала нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели. Ассистенты — Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный арбитр — Иштван Ковач.