Ал. Мостовой: победа на индивидуальном мастерстве, Миранчук решил момент

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Евро-2020 с Финляндией (1:0).

«Как мы и говорили, победа, либо 1:0, либо 2:0. В концовке матча нашим ребятам не хватило ментального чего-то. Боялись пропустить, так всегда бывает, когда играешь дома. Соперник вроде не давит, ничего не создаёт, но как-то подбирается всё ближе и ближе. И наши в какой-то момент подумали: лучше один и ноль, чем пустить шальной. Наша команда не обладает таким уровнем, чтобы всегда убегать вчетвером и забивать, как Бельгия. В общем, игра тяжёлая и победа нам досталась на индивидуальном мастерстве. Миранчук забил просто здорово, решил момент. Хочу отметить и гол финнов. Если бы на матче не было VAR, скорее всего, гол бы засчитали.



Мне не показалось, что Дзюбу нужно было менять раньше. Все говорят сейчас об этом. В парочке моментов в конце он очень хорошо обыгрывался, скидывал и отдавал. Подсела вообще вся команда. Соболев получил свой шанс, но Дзюба выкладывал отличные пасы, как на блюдечке.



Сейчас у наших настрой должен быть повеселее. Но я уже говорил, финны подпортили настроение именно Дании. На нас внимания особенно нет. Сейчас будет жёсткий матч, Дании нужно цепляться с нами, а если не зацепятся – хорошая команда поедет домой», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.