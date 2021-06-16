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Сборная Уэльса обыграла Турцию в матче группового этапа Евро-2020

Сборная Уэльса обыграла Турцию в матче группового этапа Евро-2020
Диана Валавичюте
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В матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы сборная Турции встречалась с национальной командой Уэльса. Встреча прошла на стадионе «Олимпийский» в Баку (Азербайджан) и завершилась победой валлийской команды со счётом 2:0.

На 42-й минуте встречи счёт открыл полузащитник сборной Уэльса Аарон Рэмси, который забил гол после передачи нападающего Гарета Бэйла. На 61-й минуте главный арбитр матча Артур Соареш Диаш назначил пенальти в ворота сборной Турции, однако Бэйл не сумел его реализовать. В компенсированное время встречи преимущество валлийцев упрочил защитник Коннор Робертс. Результативную передачу вновь отдал Бэйл.

Сборная Уэльса набрала 4 очка и поднялась на 1-е место в турнирной таблице группы А. Турция (0) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе А являются сборные Италии (3) и Швейцарии (1), которые также проведут матч сегодня.

ЧЕ-2020 - финальный раунд. Группа A. 2-й тур
16 июня 2021, среда. 19:00 МСК
Турция
Окончен
0 : 2
Уэльс
0:1 Рэмси – 42'   0:2 К. Робертс – 90+5'
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