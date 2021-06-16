Гарет Бэйл: второй гол в ворота сборной Турции стал вишенкой на торте

Капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл прокомментировал победу в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы с Турцией (2:0).



«Я рад победе, мы упорно боролись, работали над собой. Да, я не реализовал пенальти, но проявил характер. Второй гол стал вишенкой на торте. Аарон Рэмси был хорош, мы с ним всегда хорошо ладили. Сегодня было важно одержать победу. Кто-то говорит, что четырёх очков будет достаточно для выхода в плей-офф, но нам придётся подождать и посмотреть, что будет. Если бы вы нам предложили четыре очка до старта турнира, мы бы откусили вам руку.



Играть без болельщиков сложно, фанаты фантастически поддерживали нас. Знаю, что большинство зрителей на стадионе поддерживали Турцию, но валлийские фанаты тоже были великолепны. Это помогло нам», — приводит слова Бэйл BBC.

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