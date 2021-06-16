Григорий Бабаян находится на тренировочных сборах с ЦСКА

Главный тренер «Тобола» Григорий Бабаян находится с ЦСКА на тренировочных сборах. Об этом «Чемпионату» сообщило два источника, знакомых с ситуацией.

Бабаян уже был представлен команде в качестве помощника главного тренера. Исполняющим обязанности главного тренера команды сейчас является Алексей Березуцкий. Пока именно он будет готовить армейцев к сезону.

Вчера, 15 июня, ЦСКА объявил об уходе главного тренера Ивицы Олича. Под руководством хорватского тренера ЦСКА провёл девять матчей, из которых выиграл четыре, однажды сыграл вничью и потерпел четыре поражения.



Напомним, ЦСКА набрал 50 очков, занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021 и не пробился в еврокубковые турниры. В последний раз армейцы не выступали в еврокубках в сезоне-2001/2002.