Григорий Бабаян находится на тренировочных сборах с ЦСКА

Главный тренер «Тобола» Григорий Бабаян находится с ЦСКА на тренировочных сборах. Об этом «Чемпионату» сообщило два источника, знакомых с ситуацией.
Бабаян уже был представлен команде в качестве помощника главного тренера. Исполняющим обязанности главного тренера команды сейчас является Алексей Березуцкий. Пока именно он будет готовить армейцев к сезону.
Вчера, 15 июня, ЦСКА объявил об уходе главного тренера Ивицы Олича. Под руководством хорватского тренера ЦСКА провёл девять матчей, из которых выиграл четыре, однажды сыграл вничью и потерпел четыре поражения.
Напомним, ЦСКА набрал 50 очков, занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021 и не пробился в еврокубковые турниры. В последний раз армейцы не выступали в еврокубках в сезоне-2001/2002.
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