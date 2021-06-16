ЦСКА провёл первую тренировку под руководством Алексея Березуцкого
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Футболисты ЦСКА провели первую тренировку под руководством Алексея Березуцкого, который накануне был назначен исполняющим обязанности главного тренера клуба. Московская команда проводит сборы в австрийском городе Бад-Тацмансдорф.
Фото можно посмотреть на странице ЦСКА в «Инстаграме».
Вчера, 15 июня, ЦСКА объявил об уходе главного тренера Ивицы Олича. Под руководством хорватского тренера ЦСКА провёл девять матчей, из которых выиграл четыре, однажды сыграл вничью и потерпел четыре поражения.
Напомним, ЦСКА набрал 50 очков, занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021 и не пробился в еврокубковые турниры. В последний раз армейцы не выступали в еврокубках в сезоне-2001/2002.
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