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ЦСКА провёл первую тренировку под руководством Алексея Березуцкого

ЦСКА провёл первую тренировку под руководством Алексея Березуцкого
Диана Валавичюте
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Футболисты ЦСКА провели первую тренировку под руководством Алексея Березуцкого, который накануне был назначен исполняющим обязанности главного тренера клуба. Московская команда проводит сборы в австрийском городе Бад-Тацмансдорф.

Фото можно посмотреть на странице ЦСКА в «Инстаграме».

Вчера, 15 июня, ЦСКА объявил об уходе главного тренера Ивицы Олича. Под руководством хорватского тренера ЦСКА провёл девять матчей, из которых выиграл четыре, однажды сыграл вничью и потерпел четыре поражения.

Напомним, ЦСКА набрал 50 очков, занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021 и не пробился в еврокубковые турниры. В последний раз армейцы не выступали в еврокубках в сезоне-2001/2002.

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