Черчесов стал героем соцсетей, ярко ответив на жест Роналду против колы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов стал героем обсуждений в социальных сетях после ответа на жест нападающего Португалии Криштиану Роналду.
Напомним, звезда португальской сборной на пресс-конференции после матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Венгрией (3:0) заменил спонсорский напиток — бутылки Coca-Cola — на воду.
Черчесова на пресс-конференции спросили, видел ли он, что сделал Роналду. Наставник сборной России в ответ открыл бутылку колы с помощью другой бутылки и отпил из неё.
О ярком поступке Черчесова написали ведущие мировые СМИ, а болельщики принялись обсуждать его.
«Стойте, что? Я думал, русские пьют только водку и дышат тоже ей», — написал один из фанатов в «Твиттере».
«Теперь они потеряют ещё $ 4 млрд», — болельщик сделал отсылку к сообщениям о потерях Coca-Cola после жеста Криштиану.
«Роналду после 57 лет в России», — пошутил очередной пользователь.
- 17 июня 2021
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