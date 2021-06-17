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Черчесов стал героем соцсетей, ярко ответив на жест Роналду против колы

Черчесов стал героем соцсетей, ярко ответив на жест Роналду против колы
Михаил Рождественский
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов стал героем обсуждений в социальных сетях после ответа на жест нападающего Португалии Криштиану Роналду.

Напомним, звезда португальской сборной на пресс-конференции после матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Венгрией (3:0) заменил спонсорский напиток — бутылки Coca-Cola — на воду.

Видео жеста Роналду:

Черчесова на пресс-конференции спросили, видел ли он, что сделал Роналду. Наставник сборной России в ответ открыл бутылку колы с помощью другой бутылки и отпил из неё.

О ярком поступке Черчесова написали ведущие мировые СМИ, а болельщики принялись обсуждать его.

«Стойте, что? Я думал, русские пьют только водку и дышат тоже ей», — написал один из фанатов в «Твиттере».

«Теперь они потеряют ещё $ 4 млрд», — болельщик сделал отсылку к сообщениям о потерях Coca-Cola после жеста Криштиану.

«Роналду после 57 лет в России», — пошутил очередной пользователь.

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