Нидерланды — Австрия: онлайн-трансляция матча чемпионата Европы начнётся в 22:00

Сегодня, 17 июня, состоится матч сборных Нидерландов и Австрии. Встреча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Израиля во главе с Орелем Гринфилдом. Помогать ему будут ассистенты Рой Хассан и Идан Яркони. Резервный рефери — итальянец Давиде Масса.



Напомним, в группе C, помимо голландцев и австрийцев, выступают национальные команды Украины и Северной Македонии.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.